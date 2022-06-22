Про це ексклюзивно 24 каналу розповіла херсонська кореспондентка Марина Савченко. Вона також зазначила, що здається "відкачали".

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Окупанти не почувають себе спокійно на Херсонщині, ані самі загарбники, ані колаборанти. Все це через потужний партизанський рух, яких не дає загарбникам відчути себе у безпеці, додає кореспондентка.

Зверніть увагу! Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликали жителів з тимчасово окупованих територій Херсонської області виїжджати через Крим. Таку заяву вона зробила після того, як російські загарбники заблокували виїзд з Херсонщини.

Що відбувається на Херсонщині – важливе

На Херсонщині активізувався партизанський рух, тож російські бойовики невдоволені. Наприклад, у Херсоні підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів на початку повномасштабного вторгнення.

Російські військові не можуть поділити владу на тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, перестрілки зафіксували у Чорнобаївці та Новій Каховці.

Загарбники починають сходити з розуму від страху. Вони скаржаться, що їх постійно обстрілюють українські військові.

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Окупанти мінують Херсонську область боєприпасами з 50-х років минулого століття. В українській розвідці зауважують, що снаряди мали знищити, однак російське командування присвоїло кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж передовим підрозділам загарбників для мінування оборонних позицій.

Місцеві жителі попереджають незваних гостей, що ЗСУ зовсім близько, а от тікати до Росії вже пізно. Окупанти пошкодують, що прийшли на українські землі.

Коротко про визволення Херсонщини

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ перебувають менш ніж за 20 кілометрів від Херсона. Однак він також пояснив, чому поки рано радіти.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що ЗСУ активно взаємодіють з партизанами на території Херсонщини. Він наголосив, що особливо плідною така співпраця була в Новій Каховці.

Кіборг та народний депутат Роман Костенко, який родом із Херсонщини та зараз теж перебуває на південних рубежах, каже, що зараз триває військова операція на Херсонщині. Певні просування ЗСУ є локальними і на загальний театр бойових дій не впливають.

Бої на Херсонщині йдуть у сірій зоні за зайняття вигідних позицій. Місцями такі бої – локальні. В обороні перебувають як ЗСУ, так і окупанти.

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