Об этом эксклюзивно 24 канала рассказала херсонская корреспондентка Марина Савченко. Она также отметила, что кажется "откачали".

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Кафиры не чувствуют себя спокойно на Херсонщине, ни сами захватчики, ни коллаборанты. Все это из-за мощного партизанского движения, которое не дает захватчикам почувствовать себя в безопасности, добавляет корреспондентка.

Обратите внимание! Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвали жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области выезжать через Крым. Такое заявление она сделала после того, как российские захватчики заблокировали выезд из Херсона.

Что происходит на Херсонщине – важное

В Херсонской области активизировалось партизанское движение, поэтому российские боевики недовольны. Например, в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

Российские военные не могут поделить власть на временно оккупированную Херсонщину. В частности, перестрелки были зафиксированы в Чернобаевке и Новой Каховке.

Захватчики начинают сходить с ума от страха . Они жалуются, что они постоянно обстреливаются украинскими военными.

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Оккупанты минуют Херсонскую область боеприпасами с 50-х годов прошлого века. В украинской разведке отмечают, что снаряды должны были уничтожить, однако российское командование присвоило средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям захватчиков для минирования оборонных позиций.

Местные жители предупреждают незваных гостей, что ВСУ совсем близко, а вот бежать в Россию уже поздно. Кафиры пожалеют, что пришли на украинские земли.

Кратко об освобождении Херсона

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ находятся менее чем в 20 километрах от Херсона. Однако он также объяснил, чему пока рано радоваться.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что ВСУ активно взаимодействуют с партизанами на территории Херсона. Он подчеркнул, что особенно плодотворным такое сотрудничество было в Новой Каховке.

Киборг и народный депутат Роман Костенко, который родом из Херсона и сейчас тоже находится на южных рубежах, говорит, что сейчас идет военная операция на Херсонщине. Определенные продвижения ВСУ являются локальными и на общий театр боевых действий не влияют .

Бои в Херсонской области идут в серой зоне за занятие выгодных позиций. Местами такие бои – локальные. В обороне находятся как ВСУ, так и кафиры.

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