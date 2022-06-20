Об этом 24 канала рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации и боец по терробороне Сергей Хлань. Местные партизаны постоянно предоставляют данные артиллерийским подразделениям ВСУ, которые крушат склады боеприпасов, месторасположения техники, различные другие усиления и т.д.

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Буквально недавно только во временно оккупированной Новой Каховке горел склад боеприпасов российских захватчиков. Такая ситуация не единичная – военные объекты захватчиков часто горят в Херсонской области.

3 дня подряд мы видели, как наши ВСУ в координации с партизанами крушили в Новой Каховке расположение техники и боекомплекты детонировавших там кафиров... Все это (успехи на фронте – 24 канал) в синергии дает уверенность, что вскоре с тяжелым вооружением мы начнем освобождать родную землю, – подчеркнул Сергей Хлань.

Жители Новой Каховки изрядно обрадовались таким "салютам". Как отмечает господин Хлань, некоторые местные устроили небольшой праздник в честь взрывов и поднимали бокалы за изгнание оккупантов.

Партизаны активно "охотятся" за коллаборантами и оккупантами

Украинские партизаны не дают расслабиться российским оккупантам и коллаборантам в Херсонской области. Хлань напомнил о недавнем взрыве вблизи автомобиля в Херсоне. Тогда в больницу попал начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, поддерживающий россиян.

Еще более интересная ситуация произошла в одном из местных кафе на набережной. По словам Сергея Хланя, трое российских кафиров заказали себе шашлычков. Партизаны предоставили им отличный сервис – вместо блюда они получили автоматную очередь. Двоих россиян удалось уничтожить , еще один – раненый.

Из-за такой ситуации и кафиры, и коллаборанты не очень уверены в своем положении. Многие передвигаются только в бронированных автомобилях, а самые высокие муртады – вместе с охраной. Все понимают, что могут так же отправиться в ад вместе с шашлычками.

Напомним, Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед на определенных участках фронта Херсонской области. Хлань отмечает, что подразделениям ВСУ удалось изгнать захватчиков с первой линии обороны в Херсонской области. Однако Генштаб пока не предоставлял такой информации.