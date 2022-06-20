Российским оккупантам захотелось "шикануть" и заказали шашлык. Но счет за такую трапезу подали в необычном виде.

Россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их на "своих"

Счет в виде автоматической очереди

Защитники Юга заметили, что такие клиенты в ресторанах хорошо известны местным из-за своего прошлого. Ведь их обнажение с самого начала не было достойным. Теперь еще и прославились мародерством. Поэтому для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, "открывшая счет с помощью автоматной очереди".

Два чека по 200, и 1 – 3000. Яркие впечатления от ужина получили совсем не уважаемые гости заведения. Тот, что 300 теперь улучшает свое состояние, не только финансовое, в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпически будут вкладываться и в черные мешки для мусора,

– похвастались наши защитники.

Похожая судьба ждет все, кто пришел на нашу землю убивать и разрушать.

Что происходит на Херсонщине

Вооруженные Силы Украины на Юге проводят контрнаступательные действия. Понемногу удается освобождать наши территории. Институт изучения войны называет такие контратаки в Запорожье и Херсонской области успешными. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие недели для российских кафиров будет еще большая угроза. Враг там встал в оборону. Также ужесточает системы ПВО в Херсонской области, чтобы отвечать на действия ВСУ. Но у российских кафиров ничего не получится. Ведь украинские защитники освободят каждый клочок нашей земли рано или поздно.

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, рассказывал, что переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета. Таким образом, освобожденных территорий станет еще больше, чего ждет каждый украинец.

А вот городской голова Мелитополя Иван Федоров оказался еще более оптимистичным. По его мнению, ВСУ уволят Херсон уже в скором времени. Федоров считает, что это произойдет в ближайшие недели. Он сообщал, что украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже более 10 километров.

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