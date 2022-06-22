Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что россиянам не нравится деятельность волонтеров.

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"Похищение людей на оккупированных территориях не прекращается. В Мелитополе россияне начали забирать волонтеров, развозивших гуманитарку для стариков. Видимо, рашистам не понравилось, что кто-то получает помощь от украинцев", - отметил журналист.

Похитили отца и сына

По словам корреспондента, захватчики забрали отца и сына Чеботаревых, которые были волонтерами. Пока их отпустили.

Этих волонтеров избили до полусмерти. Они на свободе, но их заставили отдать оккупантам свой склад, что на окраине Мелитополя. Видимо, это было условием свободы,

– сообщил корреспондент.

Также известен случай похищения еще одного молодого человека. В его дом приехали кафиры, провели обыск. До смерти испугали женщину с ребенком, но не объяснили, куда забрали ее мужа и почему. Она сейчас изо дня в день ходит в комендатуры и пытается выяснить, где он.

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Не обошлось без пропагандистов

Из плена россияне выпустили полковника Трояна. Это руководитель энергодарской части ГСЧС. В неволе он был больше месяца. Спасатели даже устраивали акцию протеста и выезжали своей техникой на центральную площадь Энергодара, включали сирены. Однако их жестоко разогнали.

"Трояна все-таки отпустили, но для этого ему пришлось дать интервью пропагандистам и признаться, что он сотрудничал с СБУ и терробороной", – сказал журналист.

Похожая информация поступает из оккупированного Бердянска и вышедшие из плена люди говорят, что в местной исправительной колонии №77 содержат примерно 100 человек, которых оккупанты украли в городе. К пленникам есть разные вопросы. Если это богатые люди – забирают у них деньги и имущество, бывшие военные – пытаются перевербовать. Обычных жителей россияне заставляют к сотрудничеству.

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Ситуация в Запорожье

По информации главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, линия фронта в области стабилизировалась, правда, ведутся артиллерийские бои. Основную часть оккупантов по этому направлению переправили на Херсонщину и Луганщину. В то же время, мощность украинских артиллеристов увеличилась. Они наносят врагу больший вред.

Ситуация усугубляется на оккупированных территориях области. Русские угрожают местным смертной казнью. В частности, в Мелитополе началась новая волна похищения людей. Об этом сказал мэр Иван Федоров.

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