Окупанти вирили окопи вздовж всього периметра АЕС. Також вони розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші загородження.

Важливо Зеленський описав переговори щодо евакуації оборонців "Азовсталі" як делікатні та складні

Крім того, працівникам Запорізької АЕС заборонили приходити на роботу з телефонами.

"Втім рашистів у місті стало значно менше, адже на Донбас потрібне свіже м'ясо. Американська військова техніка вже активно спалює рашистську нечисть з планети Земля", – повідомили в Енергоатомі.



Запорізька АЕС / Фото Енергоатом

Яка ситуація в Енергодарі: останні новини

Російські загарбники щосили намагаються продемонструвати, що населення на тимчасово окупованих територіях України підтримує їхню ідеологію. Для цього вони вдаються до маніпуляцій, крадіжок та примусу. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Запорізька теплова електростанція, яка є однією з найбільших в Україні, припинила працювати. Причина у нестачі вугілля. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Місто не може постачати вугілля через окупацію російськими військовими.

3 травня, окупанти не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Той мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", яке вирішили організувати 4 травня в Запоріжжі.

Затримання відбулося на одному з блокпостів на виїзді з міста. Одразу звідти окупанти відвезли Чернічука на допит до працівників ФСБ. Зазначається, що спецслужбовці активно "працюють" в захопленому місті.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські військові стріляли з танків та з іншої броньованої техніки по ядерних блоках в Енергодарі, що в Запорізький області.

Для того, аби забезпечити краще та безперебійне функціонування систем забезпечення, мера тимчасово окупованого Енергодара забрали до Запоріжжя.

Ситуація в місті напружена, адже Енергодар перебуває під тимчасовою окупацією російськими військовими, які здійснюють тиск на владу, на керівників підприємств комунальної сфери, освіти та директорів шкіл.

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