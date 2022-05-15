Саме так описав переговори 15 травня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

Напередодні Росіяни вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби

Над порятунком людей працюють щодня

На оточеній території підприємства вкрай складна ситуація. Окрім постійних обстрілів і бомбардувань, ворог постійно вдається до спроб штурму позицій наших захисників. Однак влада працює над визволенням воїнів кожного дня.

Продовжуємо дуже складні й делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно,

– сказав глава держави.

Ймовірно, буде домовленість щодо виведення українських воїнів. Проте президент підкреслив – головне, щоб домовленості виконувались.

Звернення президента за 15 травня: дивіться відео