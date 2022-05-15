Именно так описал переговоры 15 мая президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

Накануне Россияне впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы

Над спасением людей работают каждый день

На окруженной территории предприятия крайне сложная ситуация. Кроме постоянных обстрелов и бомбежек, враг постоянно предпринимает попытки штурма позиций наших защитников. Однако власти работают над освобождением воинов каждый день.

Продолжаем очень сложные и деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно. И главное, чтобы договоренности выполнялись,

– сказал глава государства.

Вероятно, будет договоренность о выводе украинских воинов. Однако президент подчеркнул – главное, чтобы договоренности выполнялись.

Обращение президента за 15 мая: смотрите видео