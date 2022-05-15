Об этом на пресс-конференции сообщили супруги азовцев, информирует 24 канал. Они подчеркнули, что большую часть времени их мужчины находятся в бункерах, поскольку российские оккупанты постоянно бомбят их из всевозможного имеющегося оружия.
Обратите внимание Вместе мы их спасем, – Верещук о защитниках Мариуполя
Не заслуживают умереть в пытках
Однако защитники Мариуполя продолжают мужественно удерживать оборону. В то же время, вариант сдаться в российский плен они даже не рассматривают.
Защитникам Мариуполя постоянно предлагают сдаться, но бойцы будут на "Азовстали" до конца. Мы знаем, что они не заслуживают быть замученными врагом и умереть под пытками,
– заявили жены.
За Украину до конца
В то же время женщины подчеркнули, что их мужчины не заслуживают быть покинутыми на произвол судьбы, поскольку многое сделали для Украины. Большинство азовцев пошли защищать Украину еще в 2014-2015 годах, как добровольцы.
Все пошли туда по зову сердца, как добровольцы. Они знают, что это может быть билет в один конец. Поэтому они за Украину до конца,
– подчеркнула жена.
Азовцы не возвращаются из плена
Девушки рассказали об азовце, которого недавно взяли в плен российские оккупанты. Тогда захватчики даже сняли пропагандистский ролик, что якобы у него будут "должные условия" и будут хорошо относиться.
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Однако случилось то, что и можно было ожидать от российских оккупантов – нашего защитника беспощадно пытали, а затем убили. Кроме того, изверги сфотографировали мертвое тело и выслали фото его матери.
Эта история о Мариуполе, то есть это то, что оккупанты делают сейчас. Однако и до этого с 2014 года только один азовец вернулся из российского плена – с выбитыми зубами, поврежденными внутренними органами, словом, в ужасном состоянии. Все остальные замучены и убиты. То есть плен – это вообще не вариант,
– заявила жена.
Глобальная цель россиян
Девушки подчеркнули, что отношение россиян к азовцам очень специфично. Значительно хуже, чем к другим украинским подразделениям. Они отметили, что вероятно это связано с российской пропагандой, с тем, что "Азов" – профессиональное боеспособное подразделение, мотивированное, не идущее на какие-либо договоренности.
"Азов" никогда на это не пойдет, поэтому они главный враг. Этакая глобальная цель для российских оккупантов", – подчеркнули жены.
Смотрите полную пресс-конференцию жен азовцев: видео UA:Первый
Ситуация на "Азовстале": последние новости
- По словам родственников защитников Мариуполя, единственное, что сейчас может спасти бойцов из "Азовстали" – это процедура экстракции. Они также подчеркнули, что пока других вариантов нет.
- Кроме того, родные защитников города сообщили, что на заводе сейчас нет ни одного здорового бойца. Они заявили, что у всех есть ранения разной степени тяжести, однако воины продолжают сражаться.
- Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук оценила шансы вывезти тяжелораненых с территории "Азовстали". Она подчеркнула, что украинские власти сейчас делают все возможное для этого.
- Депутаты Мариупольского городского совета обратились в Министерство иностранных дел, чтобы в ведомстве сделали все, чтобы спасти наших героев из "Азовстали". В просьбе отметили, что до сих пор нет никакой официально подтвержденной информации о возможности эвакуации защитников.