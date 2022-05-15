Об этом на пресс-конференции сообщили супруги азовцев, информирует 24 канал. Они подчеркнули, что большую часть времени их мужчины находятся в бункерах, поскольку российские оккупанты постоянно бомбят их из всевозможного имеющегося оружия.

Обратите внимание Вместе мы их спасем, – Верещук о защитниках Мариуполя

Не заслуживают умереть в пытках

Однако защитники Мариуполя продолжают мужественно удерживать оборону. В то же время, вариант сдаться в российский плен они даже не рассматривают.

Защитникам Мариуполя постоянно предлагают сдаться, но бойцы будут на "Азовстали" до конца. Мы знаем, что они не заслуживают быть замученными врагом и умереть под пытками,

– заявили жены.

За Украину до конца

В то же время женщины подчеркнули, что их мужчины не заслуживают быть покинутыми на произвол судьбы, поскольку многое сделали для Украины. Большинство азовцев пошли защищать Украину еще в 2014-2015 годах, как добровольцы.

Все пошли туда по зову сердца, как добровольцы. Они знают, что это может быть билет в один конец. Поэтому они за Украину до конца,

– подчеркнула жена.

Азовцы не возвращаются из плена

Девушки рассказали об азовце, которого недавно взяли в плен российские оккупанты. Тогда захватчики даже сняли пропагандистский ролик, что якобы у него будут "должные условия" и будут хорошо относиться.

Читайте также Главный раввин Украины попросил Израиль помочь спасти защитников Мариуполя

Однако случилось то, что и можно было ожидать от российских оккупантов – нашего защитника беспощадно пытали, а затем убили. Кроме того, изверги сфотографировали мертвое тело и выслали фото его матери.

Эта история о Мариуполе, то есть это то, что оккупанты делают сейчас. Однако и до этого с 2014 года только один азовец вернулся из российского плена – с выбитыми зубами, поврежденными внутренними органами, словом, в ужасном состоянии. Все остальные замучены и убиты. То есть плен – это вообще не вариант,

– заявила жена.

Глобальная цель россиян

Девушки подчеркнули, что отношение россиян к азовцам очень специфично. Значительно хуже, чем к другим украинским подразделениям. Они отметили, что вероятно это связано с российской пропагандой, с тем, что "Азов" – профессиональное боеспособное подразделение, мотивированное, не идущее на какие-либо договоренности.

"Азов" никогда на это не пойдет, поэтому они главный враг. Этакая глобальная цель для российских оккупантов", – подчеркнули жены.

Смотрите полную пресс-конференцию жен азовцев: видео UA:Первый



Ситуация на "Азовстале": последние новости