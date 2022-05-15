Про це на пресконференції повідомили дружини азовців, інформує 24 канал. Вони наголосили, що більшу частину часу їхні чоловіки перебувають у бункерах, оскільки російські окупанти постійно бомбардують їх з усієї наявної зброї ворога.

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Не заслуговують померти в тортурах

Однак захисники Маріуполя продовжують мужньо тримати оборону. Водночас варіант здатися в російський полон вони навіть не розглядають.

Захисникам Маріуполя постійно пропонують здатися, та бійці будуть на "Азовсталі" до кінця. Ми знаємо, що вони не заслуговують бути закатованими ворогом та померти в тортурах,

– заявили дружини.

За Україну до кінця

Водночас жінки наголосили, що їхні чоловіки не заслуговують бути покинутими напризволяще, оскільки багато зробили для України. Більшість азовців пішли захищати Україну ще у 2014 – 2015 роках, як добровольці.

Усі пішли туди за покликом серця, як добровольці. Вони знають, що це може бути квиток в один кінець. Тому вони за Україну до кінця,

– підкреслила дружина.

Азовці не повертаються з полону

Дівчата розповіли про азовця, якого нещодавно взяли в полон російські окупанти. Тоді загарбники навіть зняли пропагандистський ролик, що нібито в нього будуть "належні умови" та добре ставитимуться.

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Однак сталось те, що й можна було очікувати від російських окупантів – нашого захисника нещадно катували, а потім вбили. Крім того, нелюди сфотографували мертве тіло та скинули світлину його матері.

Ця історія про Маріуполь, тобто це те, що окупанти роблять зараз. Однак і до цього з 2014 року лише один азовець повернувся з російського полону – з вибитими зубами, пошкодженими внутрішніми органами, словом, у жахливому стані. Усіх інших закатували та вбили. Тобто полон – це взагалі не варіант,

– заявила дружина.

Глобальна ціль росіян

Дівчата підкреслили, що ставлення росіян до азовців дуже специфічне. Значно гірше, ніж до інших українських підрозділів. Вони зазначили, що ймовірно це пов'язано з російською пропагандою, з тим, що "Азов" – професійний боєздатний підрозділ, вмотивований, який не йде на якісь домовленості.

"Азов" ніколи на це не піде, тому вони є головним ворогом. Така собі глобальна ціль для російських окупантів", – підкреслили дружини.

Дивіться повну пресконференцію дружин азовців: відео UA:Перший



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