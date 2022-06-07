Глава МАГАТЭ хочет легитимизировать оккупантов

В Энергоатоме рассказали, что 6 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что они готовят экспертную миссию на Запорожскую АЭС.

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Все потому, что крупнейшая атомная электростанция Европы (Запорожская АЭС) прекратила онлайновую передачу данных в МАГАТЭ о состоянии дел с ядерными материалами.

Такое сообщение от главы МАГАТЭ украинские специалисты рассматривают как очередную попытку попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание кафиров и по сути одобрить все их действия,

– заявили в Энергоатоме.

В то же время, украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в визите, подчеркнув, что это возможно только тогда, когда Украине вернут контроль над ней.

Почему нет связи ЗАЭС с МАГАТЭ

"Потеря связи" ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, отключивших в Энергодаре украинский оператор Vodafone, с которым МАГАТЭ имеет контракт на передачу данных.

"Все точки сбора этих данных и серверы, находившиеся под контролем МАГАТЭ – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда Vodafone включат", – добавили специалисты.

В Энергодаре говорят, что россияне по предварительному согласию с МАГАТЭ позаботились о том, чтобы Агентство "потеряло контроль" , не имея доступа к указанной информации, а значит, гендиректор МАГАТЭ имел повод приехать на станцию.

Почему МАГАТЭ поддерживает Россию

Интересно, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть (а это около 100 человек) россияне . И даже заместитель самого Гросси – руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков – тоже является гражданином России.

В Энергоатоме также напомнили, что предыдущие визиты Гросси в Украину не принесли никакой пользы. А на обратном пути он поехал на встречу с руководителем Росатома, и они вместе отчитывались миру, как все на Запорожской станции хорошо.

К слову, в середине мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин цинично заявил , что Кремль готов продавать электроэнергию из захваченной ЗАЭС Украине, а если наше государство не согласится, то станция будет работать на рынок России.

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