Россияне планируют провокацию на ЗАЭС
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Однако подчеркнул, что это неправда, кафиры ведут себя как террористы.
Внимание Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС
Пытками требуют украинских атомщиков свидетельствовать против себя
Россияне уже задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – чтобы те признали, будто бы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.
Кафиры также настаивают на осушении охлаждающих бассейнов, мол, для того, чтобы проверить их. И хотят остановить насосы, подающие воду на системы безопасности энергоблоков.
Россияне совершают ядерный терроризм
Кроме того, российские кафиры под видом проверки могут набросать в бетонные чаши что угодно, а затем обвинить в этом украинскую сторону.
Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие кафиров, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой,
– подчеркнул Орлов.
Россия захватила ЗАЭС: коротко о главном
- Еще в начале полномасштабной войны против Украины россияне захватили Запорожскую АЭС. В марте россияне объявили , что станция теперь якобы принадлежит "Росатому".
- Также кафиры отправили на атомную станцию своего "гауляйтера" – главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
- Приехавший во временно оккупированный Мелитополь вицепремьер России Марат Хуснуллин цинично заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию из Запорожской АЭС, которую россияне захватили.
- В Энергоатоме сообщили, что кафиры запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара . 3 мая они не выпустили из города инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука.
- 15 мая в купанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Также они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.
- Несмотря на то, что работа станции будет приостановлена, украинский "Энергоатом" заявил , что любые сценарии прекращения работы Запорожской атомной электростанции – невозможны.