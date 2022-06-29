Россияне планируют провокацию на ЗАЭС

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Однако подчеркнул, что это неправда, кафиры ведут себя как террористы.

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Пытками требуют украинских атомщиков свидетельствовать против себя

Россияне уже задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – чтобы те признали, будто бы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.

Кафиры также настаивают на осушении охлаждающих бассейнов, мол, для того, чтобы проверить их. И хотят остановить насосы, подающие воду на системы безопасности энергоблоков.

Это небезопасно! Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности.

Россияне совершают ядерный терроризм

Кроме того, российские кафиры под видом проверки могут набросать в бетонные чаши что угодно, а затем обвинить в этом украинскую сторону.

Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие кафиров, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой,

– подчеркнул Орлов.

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