Росіяни планують провокацію на ЗАЕС

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Однак наголосив, що це є неправдою, окупанти поводять себе як терористи.

Увага Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції і риють окопи біля ЗАЕС

Тортурами вимагають українських атомників свідчити проти себе

Росіяни уже затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – аби ті визнали, ніби то ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Окупанти також наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів, мовляв, для того, щоб перевірити їх. Та хочуть зупинити насоси, що подають воду на системи безпеки енергоблоків.

Це небезпечно! Якщо це відбудеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці.

Росіяни вчиняють ядерний тероризм

Окрім того, російські окупанти під виглядом перевірки можуть накидати в бетонні чаші що завгодно, і потім звинуватити у цьому українську сторону.

Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою,

– підкреслив Орлов.

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