Росіяни планують провокацію на ЗАЕС
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Однак наголосив, що це є неправдою, окупанти поводять себе як терористи.
Увага Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції і риють окопи біля ЗАЕС
Тортурами вимагають українських атомників свідчити проти себе
Росіяни уже затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – аби ті визнали, ніби то ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.
Окупанти також наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів, мовляв, для того, щоб перевірити їх. Та хочуть зупинити насоси, що подають воду на системи безпеки енергоблоків.
Росіяни вчиняють ядерний тероризм
Окрім того, російські окупанти під виглядом перевірки можуть накидати в бетонні чаші що завгодно, і потім звинуватити у цьому українську сторону.
Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою,
– підкреслив Орлов.
Росія захопила ЗАЕС: коротко про головне
- Ще на початку повномасштабної війни проти України росіяни захопили Запорізьку АЕС. У березні росіяни оголосили, що станція тепер буцімто належить "Росатому".
- Також окупанти відправили на атомну станцію свого "гауляйтера" – головного інженера Ростовської АЕС Андрія Горбунова.
- Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який приїхав до тимчасово окупованого Мелітополя, цинічно заявив що Росія готова продавати Україні електроенергію із Запорізької АЕС, яку росіяни захопили.
- В Енергоатомі повідомили, що окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару. 3 травня вони не випустили з міста інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука.
- 15 травня окупанти вирили окопи вздовж всього периметра АЕС. Також вони розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші загородження.
- Попри чутки, що робота станції буде призупинена, український "Енергоатом" заявив, що будь-які сценарії припинення роботи Запорізької атомної електростанції – неможливі.
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