Відповідну інформацію видання опублікувало 1 серпня. Наприкінці липня в "Енергоатомі" повідомили, що окупанти хочуть проникнути у машинні зали ЗАЕС зі зброєю і вибухівкою.

Зауважте На Запорізькій АЕС окупанти встановлюють ракетні комплекси та вже завдали перших ударів

росіяни атакують ЗСУ, прикриваючись АЕС

Уздовж більшої частини лінії фронту російської війни в Україні, коли одна сторона здійснює артилерійську атаку, інша стріляє у відповідь. Проте не в Нікополі, місті в глибині південної сільської місцевості, де українська армія стикається з новою і неприємною перешкодою, готуючись до великого контрнаступу: атомна електростанція, яку російська армія перетворила на фортецю,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, Нікополь розташований на західному березі Дніпра, а на протилежному березі знаходиться найбільша атомна електростанція в Європі, яку росія захопила у березні.

"росіяни ведуть вогонь із прикриття з середини липня, надсилаючи ракети через річку на Нікополь та інші цілі", – повідомило видання.

В The New York Times пояснили, що Україна не може дати залп у відповідь артилерійських снарядів, використовуючи сучасні ракетні системи, надані США.

Адже це може призвести до ураження одного із шести водо-водяних реакторів або високорадіоактивних відходів у сховищах. І росія це знає,

– повідомило видання.

Також The New York Times процитувало мера Нікополя Олександра Саюка. Він сказав, що росіяни ховаються на АЕС, щоб їх не вдарили та використовувати такий предмет як щит дуже небезпечно.

Коротко про останні новини з АЕС

20 липня в "Енергоатомі" заявили, що російські окупанти хочуть проникнути у машинні зали ЗАЕС зі зброєю і вибухівкою.

Тоді повідомляли, що в машинних залах на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС загарбники хочуть розмістити військовий арсенал. Так ворожа армія хоче вберегти своє озброєння від можливих ударів ЗСУ.

Перед цим 16 липня росіяни встановлювали на АЕС ракетні комплекси та вже тоді завдавали перших ударів.

Окрім того, за даними президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, на ЗАЕС перебувають орієнтовно 500 російських військових, які контролюють периметр станції.

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