Про це в ефірі телемарафону розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє 24 канал. За словами Котіна, ситуація на Запорізькій АЕС з кожним днем стає дедалі напруженішою.

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Що окупанти завозять на Запорізьку АЕС

Він повідомив, що окупанти завозять на ЗАЕС нову військову техніку.

Туди завозяться ракетні комплекси, з яких є обстріли іншого боку Дніпра – це територія Нікополя,

– зазначив президент НАЕК "Енергоатом".

Він додав, що 3 дні тому була пошкоджена лінія зв'язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, однак її вже вдалося відновити.

За словами Котіна, на ЗАЕС перебувають близько 500 російських військових, які контролюють периметр станції. Також окупанти розмістили там важку техніку і вибухівку.

Чого Україна очікує від МАГАТЕ

Зараз "Енергоатом" очікує реакції від МАГАТЕ. Котін нагадав, що 3 березня рада директорів МАГАТЕ ухвалила резолюцію про те, що росія має вивести війська з атомних об'єктів на території України. За словами очільника "Енергоатому", на той момент росіяни контролювали тільки Чорнобильську АЕС. А вже наступного дня захопили й ЗАЕС.

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"З 4 березня від МАГАТЕ немає такої реакції, якою ми б хотіли, щоб вона була. Наше МЗС направляє ноти, але заяв про звільнення території ЗАЕС вони (МАГАТЕ – 24 канал) не роблять”, – наголосив Котін.

Він також додав, що попри те, що росіяни фізично контролюють Запорізьку АЕС, станція працює на енергосистему України.

Обстріли Нікополя: останні новини

Ввечері 14 липня російські військові завдали ракетного удару поблизу Нікополя. Глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко підтвердив інформацію про "прильоти" поблизу міста і закликав людей не покидати домівки.

Окупанти систематично обстрілюють Нікополь із різних видів зброї. У ніч проти 15 липня росіяни "Градами" і фосфорними боєприпасами атакували Нікопольський район. Внаслідок обстрілів спалахнуло пальне.

Близько 4 ранку 16 липня у місті також пролунали вибухи. росіяни обстріляли житловий район Нікополя з "Градів". Одна жінка поранена, ще двоє людей перебувають під завалами.

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