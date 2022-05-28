МАГАТЕ перебуває під впливом російської пропаганди

Насправді це все брехня. Її поширенням займається російська пропаганда, а керівництво МАГАТЕ просто її підхопило.

До теми МАГАТЕ спростовувало фейки про ядерну зброю в Україні, заявило про небезпечні дії росіян на ЗАЕС

Керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією не тільки сприяє подальшій ескалації ситуації з окупацією ЗАЕС, але і ретранслює тези кремлівської пропаганди,

– мовиться в листі.

Так, 25 травня під час виступу на Давоському економічному форумі генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що начебто на окупованій росіянами Запорізькій АЕС "зберігаються 30 тисяч кілограмів плутонію та 40 тисяч збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї". У Держатомрегулюванні назвали таке висловлювання яскравим свідчення того, що МАГАТЕ перебуває під впливом російської пропаганди, а правдивої інформації не має.

Україна спростувала інформацію про запаси плутонію та збагаченого урану, які придатні для виготовлення ядерної зброї. У МАГАТЕ мали б добре це знати, адже щорічно про це звітують у своїй доповіді. Україна ще у 2010 році позбулася цих радіоактивних хімічних елементів.

В України немає можливостей виготовляти плутоній та уран

На Запорізькій АЕС не зберігалися і не зберігаються ні плутоній, ні збагачений уран, які можна було б використати у військових цілях,

– наголосили у листі.

А все тому, що можливостей для цього у нас немає. На українських АЕС не можуть виготовити навіть кілька грамів цих елементів. Технології для цього в України немає, а купити їх вона не може через політичну заборону.

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Тому на всіх АЕС України використовують ядерне паливо у вигляді тепловидільних збірок зі збагаченням до 5%. Воно не придатне для виготовлення ядерної зброї.

МАГАТЕ закликали сприяти виведенню російських військ з території ЗАЕС

У Держатомрегулюванні нагадали, що відповідно до резолюцій МАГАТЕ, Росія має вивести свої війська з Запорізької АЕС, а гендиректор МАГАТЕ повинен відстежувати ситуацію в Україні та звітувати перед Радою керівників щодо порушень на ядерних об'єктах в Україні.

Тому Україна закликала Гроссі сприяти тому, щоб російські окупанти вийшли з ЗАЕС, а також припинили обстрілювати нашу територію крилатими та оперативно-тактичними ракетами. Адже це може призвести до планетарної катастрофи, яка перевищить наслідки Чорнобильської та Фукусімської аварій.

До теми дивіться відео, як російська армія обстрілювала Запорізьку АЕС: