Відповідну заяву генеральний директор МАГАТЕ Гроссі зробив під час виступу на засіданні підкомітету Європарламенту з оборони і безпеки. Він наголосив, що чує заяви, буцімто Україна може розвивати ядерну зброю.

Зверніть увагу Маємо зупинити ядерний шантаж з боку Росії, – про що Зеленський говорив з директором МАГАТЕ

Безумовно, МАГАТЕ твердо це заперечує. Але ми заперечуємо це не на основі політичних висновків, вподобань або політичних інстинктів. Ми це робимо на основі фактів,

– зауважив Гроссі.

Він наголосив, що МАГАТЕ має можливість проводити інспекції. Усі підтвердження, що ядерні матеріали не піддаються модифікаціям, є об'єктивними.

Окупація ЗАЕС непокоїть МАГАТЕ

Гроссі наголосив, що деякі роботи на будь-якому об'єкті атомної енергетики потребують, аби інспектори були там фізично присутніми. Зокрема, мовиться про ЗАЕС. Однак вона – окупована російськими військовими. Фахівців з МАГАТЕ вони не допускають.

Генеральний директор МАГАТЕ зауважив, що без присутності інспекторів міжнародній спільноті не можуть надати інформацію, де перебувають ядерні матеріали, та що з ними взагалі відбувається.

Ми відкидаємо таку ситуацію, коли існує місце, де перебувають понад 30 000 кілограмів збагаченого урану та подібний же обсяг плутонію, і я не можу прийти та провести інспекцію", – наголосив Гроссі.

Він повідомив, що це становить реальну небезпеку. Необхідно ставитися до ситуації з усією серйозністю.

Гроссі наголосив: від початку повномасштабного російського вторгнення ситуація на атомних об'єктах України є далекою від врегулювання. Найбільше тривожить ситуація на ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ пригадав, що у березні біля ЗАЕС точилися бої. Людству дуже пощастило, що не пошкодили жодного з шести атомних реакторів. Інакше ядерний інцидент міг би мати драматичні наслідки.

"Ми живемо у дуже вразливій ситуації"

Гроссі зауважив, що від цього моменту всі живуть у дуже вразливій ситуації. Українські оператори продовжують обслуговувати ЗАЕС. Водночас безпековий контроль здійснюють російські військові. Окрім того, на ЗАЕС перебувають якісь "російські фахівці". Гроссі зізнався, що не зовсім розуміє, які функції вони виконують.

Генеральний директор МАГАТЕ зауважив, що вочевидь цих людей долучили до управління ЗАЕС. Це – йде всупереч усім можливим принципам безпеки.

Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники стріляли з танків та з іншої броньованої техніки по ядерних блоках ЗАЕС. Український лідер наголосив: окупанти не розуміли, що коять, та не розуміють і досі.

Зеленський зауважив: ворог попав по ядерному блоку. На щастя, ЗАЕС має достатньо потужний захист.

Наприкінці квітня президент повідомив, що загроза зберігається. Російські загарбники привезли "фахівців" з Росатому. Вони й гадки не мають, як впоратися з деякими внутрішніми процесами ЗАЕС, тому намагаються втекти назад у Росію.

Зауважте – компанія "Вконтакте" просить Росію купити обладнання: дивіться відео