Соответствующее заявление генеральный директор МАГАТЭ Гросси сделал во время выступления на заседании подкомитета Европарламента по обороне и безопасности. Он подчеркнул, что слышит заявления, что Украина может развивать ядерное оружие.

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Безусловно, МАГАТЭ это твердо отрицает. Но мы отрицаем это не на основе политических выводов, предпочтений или политических инстинктов. Мы это делаем на основе фактов,

– заметил Гросси.

Он подчеркнул, что у МАГАТЭ есть возможность проводить инспекции. Все подтверждения, что ядерные материалы не подвергаются модификациям, объективны.

Оккупация ЗАЭС беспокоит МАГАТЭ

Гросси подчеркнул, что некоторые работы на любом объекте атомной энергетики нуждаются в том, чтобы инспекторы там физически присутствовали. В частности, речь идет о ЗАЭС. Однако она оккупирована российскими военными. Специалистов из МАГАТЭ они не допускают.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что без присутствия инспекторов международному сообществу не могут предоставить информацию, где находятся ядерные материалы и что с ними вообще происходит.

"Мы исключаем такую ситуацию, когда существует место, где находятся более 30 тысяч килограммов обогащенного урана и подобный же объем плутония, и я не могу прийти и провести инспекцию", – подчеркнул Гросси.

Он сообщил, что это представляет реальную опасность. Необходимо относиться к ситуации со всей серьезностью.

Гросси подчеркнул: с начала полномасштабного российского вторжения ситуация на атомных объектах Украины далека от урегулирования. Больше всего тревожит ситуация на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ вспомнил, что в марте возле ЗАЭС шли бои. Человечеству очень повезло, что не повредили ни один из шести атомных реакторов. В противном случае ядерный инцидент мог бы иметь драматические последствия.

"Мы живем в очень уязвимой ситуации"

Гросси заметил, что с этого момента все живут в очень уязвимой ситуации. Украинские операторы продолжают обслуживать ЗАЭС. В то же время контроль безопасности осуществляют российские военные. Кроме того, на ЗАЭС находятся некие "российские специалисты". Гросси признался, что не совсем понимает, какие функции они выполняют.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что очевидно этих людей включили в управление ЗАЭС. Это идет вопреки всем возможным принципам безопасности.

Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики стреляли из танков и другой бронированной техники по ядерным блокам ЗАЭС. Украинский лидер подчеркнул: оккупанты не понимали, что творят и не понимают до сих пор.

Зеленский отметил, что враг попал по ядерному блоку. К счастью, ЗАЭС обладает достаточно мощной защитой.

В конце апреля президент сообщил, что угроза сохраняется. Российские захватчики привезли "специалистов" из Росатома. Они и не подозревают, как справиться с некоторыми внутренними процессами ЗАЭС, поэтому пытаются бежать обратно в Россию.

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