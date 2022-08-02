Как сказал в интервью командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, по состоянию на начало августа украинские бойцы не потеряли ни одной из систем HIMARS.

Важно По оценке ISW, именно российские силы ответственны за убийство военнопленных в Еленовке

Он подчеркнул, что это демонстрирует, насколько хорошо и быстро ВСУ научились их использовать .

Даже американцы были удивлены тем, как эффективно мы использовали эти системы. Ведь каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов,

– отметил Ковальчук.

По его словам, наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты.

россияне тратят кучу денег для небольшой выгоды

Журналистка Tablet magazine констатировала, что россияне, имеющие полное преимущество над Киевом в артиллерии и снабжении боеприпасами, во многих случаях использовали "умные" ракеты стоимостью в миллионы долларов для небольшой выгоды или против незначительных (в военном плане - 24 канал) целей.

В этом контексте Ковальчук продолжил сравнивать стоимость: в промежутке между потерей российского оборудования на острове Змеиный и затонувшим российским флагманским кораблем "Москва" россияне растратили на технологи миллиард долларов только в водах Одессы.

Вместе с остальным украинским правительством и военными Ковальчук призвал Запад активизировать поставки еще большего количества артиллерийских систем.

Украина получила дополнительные HIMARS

Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил радостную новость: США передали Украине дополнительные установки реактивных систем залпового огня. Речь идет о 4 HIMARS, которые раньше отлично показали себя на фронте.

Мы доказали, что мы умные операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой,

– отметил министр обороны Украины.

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