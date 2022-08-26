Об этом 26 августа рассказали в Министерстве обороны Украины. Подчеркнули – оккупанты не уничтожили ни одну систему M270 и HIMARS.

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Также в Минобороны рассказали, что 50 российских складов с боеприпасами "вышли из игры".

Украинцы защищают свое оружие

российские убийцы охотятся за системами "Ураган", "Смерч" или HIMARS. оккупанты считают их равноценными на поле боя. ВСУ потеряли только одну систему "Ураган".

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что руководители штабов с большим артиллерийским опытом разрабатывают планы защиты современного оружия, которое есть у Украины. Поэтому для россиян она остается фактически невидимой. Кроме этого, РСЗО прикрывают мощные установки ПВО.

"Согласно моим данным, с начала войны мы потеряли 1 "Ураган". Это аналогичная система по ценности для врага, за которыми охотились. Система HIMARS охраняется гораздо лучше, чем охранялись "Смерчи" и "Ураганы", – отметил Нарожный.

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