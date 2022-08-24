Так, на Миколаївщині СБУ затримали агента головного управління генерального штабу збройних сил росії.

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Які дані збирав зрадник

Мешканець Миколаївщини збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння ЗСУ на Півдні. Але головним його завданням було встановлювати і передавати окупантам координати бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів.

Чоловіка завербували після повномасштабного вторгнення

Контррозвідники встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки росії після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору російських спецслужб він потрапив як активний прихильник прокремлівських поглядів щодо збройної агресії проти України, адже чоловік розповсюджував свої деструктивні дописи у соцмережах.

Пропозицію щодо негласної співпраці з агресором отримав на власний телефон через один із месенджерів. Після вербування приступив до виконання ворожих завдань із розвідувально-підривної діяльності,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Зібрані дані про об'єкти чоловік переправляв своєму куратору з росії закритими каналами електронного зв’язку у вигляді детальних схем, які після передачі знищував.



Спілкування чоловіка з окупантами / Фото СБУ

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором. Зраднику вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, зараз його тримають під вартою.

До слова, нещодавно СБУ викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ворожі авіаудари по Запоріжжю.

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