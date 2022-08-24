Так, в Николаевской области СБУ задержали агента главного управления генерального штаба вооруженных сил России.
Это впервые: СБУ заблокировала кошелек российского "волонтера", который собирал деньги для армии врага
Какие данные собирал предатель
Житель Николаевщины собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении ВСУ на Юге. Но главной его задачей было устанавливать и передавать оккупантам координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".
Получившуюся информацию агрессор планировал использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов.
Мужчину завербовали после полномасштабного вторжения
Контрразведчики установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения.
В поле зрения российских спецслужб он попал как активный сторонник прокремлевских взглядов на вооруженную агрессию против Украины, ведь мужчина распространял свои деструктивные сообщения в соцсетях.
Предложение по негласному сотрудничеству с агрессором получил на собственный телефон через одного из мессенджеров. После вербовки приступил к выполнению враждебных задач по разведывательно-подрывной деятельности,
– говорится в сообщении СБУ.
Собранные данные об объектах мужчина переправлял своему куратору из России закрытыми каналами электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал.
Общение мужчины с оккупантами / Фото СБУ
Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором. Предателю уже сообщили о подозрении в совершении преступления, сейчас его содержат под стражей.
К слову, недавно СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ , которая корректировала вражеские авиаудары по Запорожью.