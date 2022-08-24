Так, в Николаевской области СБУ задержали агента главного управления генерального штаба вооруженных сил России.

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Какие данные собирал предатель

Житель Николаевщины собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении ВСУ на Юге. Но главной его задачей было устанавливать и передавать оккупантам координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Получившуюся информацию агрессор планировал использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов.

Мужчину завербовали после полномасштабного вторжения

Контрразведчики установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения российских спецслужб он попал как активный сторонник прокремлевских взглядов на вооруженную агрессию против Украины, ведь мужчина распространял свои деструктивные сообщения в соцсетях.

Предложение по негласному сотрудничеству с агрессором получил на собственный телефон через одного из мессенджеров. После вербовки приступил к выполнению враждебных задач по разведывательно-подрывной деятельности,

– говорится в сообщении СБУ.

Собранные данные об объектах мужчина переправлял своему куратору из России закрытыми каналами электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал.



Общение мужчины с оккупантами / Фото СБУ

Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором. Предателю уже сообщили о подозрении в совершении преступления, сейчас его содержат под стражей.

К слову, недавно СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ , которая корректировала вражеские авиаудары по Запорожью.

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