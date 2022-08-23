Так, по инициативе СБУ удалось заблокировать виртуальный криптокошелек гражданина россии, который спонсирует российскую войну в Украине.

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Российский волонтер собрал сумасшедшую сумму

Мужчина, гордо называя себя волонтером, с начала полномасштабного вторжения россии собирает деньги на нужды армии оккупантов. На момент блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тысяч в гривневом эквиваленте. Вероятно, именно так граждане россии "не поддерживают" войну россии против Украины.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций так называемых "л/днр". "Волонтеру" сообщили о подозрении в финансировании терроризма.

Средства могут перейти на нужды Украины

Эти средства были арестованы. Сейчас решается вопрос, как их отследить и вывести в украинскую юрисдикцию.



Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, которую собрали следователи СБУ, а также посредством содействия иностранных крипто компаний.

Теперь подобное участие ждет и других российских "волонтеров", спонсирующих войну в Украине,

– говорится в сообщении.

Отметим, что недавно СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ, которая корректировала вражеские авиаудары по Запорожью.

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