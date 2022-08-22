Организатором преступной группы является женщина из временно оккупированного Мелитополя. Ее завербовала российская спецслужба для проведения взрывной деятельности.

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Женщина привлекла своего родственника

По данным следствия, на оккупантов работает не только сама злоумышленница. Ее муж входит в состав российских войск и сражается против подразделений ВСУ на южном фронте.

А своего свекра женщина привлекла к собственной преступной группировке. Он должен наблюдать за перемещением украинских войск и фотографировать объекты.

Впоследствии эту информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по Запорожской области. За это женщине обещали "руководящую должность" в оккупационной "администрации", а ее мужа – перевести с передовой в тыл.

СБУ задержала участника

Сотрудники СБУ задержали свекра как раз, когда он пытался передать данные россиянам. Ему сообщили о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.

Главной изменнице сообщили о подозрении заочно по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Ее сейчас разыскивают.

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