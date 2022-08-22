О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в Украине – читайте в материале 24 канала .

06:06 Специалисты американского Института изучения войны заявили, что импульс российских оккупантов в сторону Бахмута и Авдеевки исчерпан. Атаки россиян на Востоке Украины достигают кульминации, поэтому дальше, вероятно, будут продолжаться незначительные продвижения.

В то же время, аналитики отметили, что россияне не могут превратить тактические достижения в оперативные успехи. За это время ВСУ успевают восстановить обороноспособные позиции.

05:01 Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Местные жители заявили о "прилете" на склад боеприпасов в Буденновском районе города. Взрывы и детонация боеприпасов были такими громкими, что разбудила половину Донецка.

02:53 Государство-агрессор усилило свой флот в Черном море. Теперь там находятся 5 носителей крылатых ракет "Калибр", в общей сложности более 30 смертоносных снарядов. Они готовы наносить ракетные удары по Украине.

02:14 Украинские военные ужесточили огневой контроль Каховского моста на Юге. Теперь вражеской армии будет труднее им пользоваться.

02:06 На Юге за сутки ВСУ ликвидировали 20 путинских солдат. Они нанесли 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы врага, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. Вслед за крейсером "Москва" отправились:

пушка "Гиацинт-С",

гаубица "Мста-С",

2 пусковые установки

"С-300",

радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М" и т.д.

00:31 Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам. Он отметил, что нас ждет важная неделя, ведь Украина будет отмечать День Независимости. По словам главы государства, его у нас никто не может отобрать.

Главное из обращения Зеленского:

Если Россия проведет "судилище" над украинскими пленными в Мариуполе, то отрежет себя от возможности переговоров;

Украина проинформировала международных партнеров о возможных враждебных провокациях на этой неделе.

Смотрите обращение президента к украинцам: видео