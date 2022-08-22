Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

06:06 Фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що імпульс російських окупантів у бік Бахмута й Авдіївки – вичерпаний. Атаки росіян на Сході України досягають кульмінації, тому далі, ймовірно, триватимуть незначні просування.

Водночас аналітики зазначили, що росіяни не можуть перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи. За цей час ЗСУ встигають відновити обороноздатні позиції.

05:01 У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи. Місцеві мешканці заявили про "приліт" на склад боєприпасів у Будьонівському районі міста. Вибухи та детонація боєприпасів була така гучна, що розбудила половину Донецька.

02:53 Держава-агресорка посилила свій флот у Чорному морі. Тепер там перебувають 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", які загалом мають понад 30 смертоносних снарядів. Вони готові завдавати ракетні удари по Україні.

02:14 Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту на Півдні. Тепер ворожій армії буде важче ним користуватися.

02:06 На Півдні за добу ЗСУ ліквідували 20 путінських солдатів. Вони завдали 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили ворога, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки. Вслід за крейсером "Москва" відправилися:

гармата "Гіацинт-С",

гаубиця "Мста-С",

2 пускові установки

"С-300",

радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів "Небо-М" тощо.

00:31 Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців. Він зазначив, що на нас чекає важливий тиждень, адже Україна відзначатиме День Незалежності. За словами глави держави, її у нас ніхто не може відібрати.

Головне зі звернення Зеленського:

Якщо росія проведе "судилище" над українськими полоненими у Маріуполі, то відріже себе від можливості переговорів;

Україна проінформувала міжнародних партнерів про можливі ворожі провокації цього тижня.

Дивіться звернення президента до українців: відео