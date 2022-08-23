Так, за ініціативою СБУ вдалося заблокувати віртуальний криптогаманець громадянина росії, який спонсорує російську війну в Україні.

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Російський волонтер зібрав шалену суму

Чоловік, гордо називаючи себе волонтером, від початку повномасштабного вторгнення росії збирає гроші на потреби армії окупантів. На момент блокування на рахунку росіянина там накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті. Ймовірно, саме так громадяни росії "не підтримують" війну росії проти України.

Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій так званих "л/днр". "Волонтеру" повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.

Кошти можуть перейти на потреби України

Ці кошти арештували. Зараз вирішується питання, як їх відслідкувати та вивести в українську юрисдикцію.



Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, а також за допомогою сприяння іноземних крипто компаній.

Тепер подібна участь чекає й на інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що нещодавно СБУ викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ворожі авіаудари по Запоріжжю.

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