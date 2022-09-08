Про це повідомили в Міноборони Іспанії 7 вересня. Там зазначили, що надають саме те, що просили наш уряд.

Нещодавно Іспанія надіслала Україні систему ППО та боєприпаси

Яку допомогу надала Іспанія

Боєприпаси для польової артилерії відправили військовим літаком Т-23 із авіабази Торрехон-де-Ардос, що в Мадриді. Це вже п'ятий рейс зі зброєю, яку передає Іспанія за останні дні.

Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів,

– пояснили в Міноборони Іспанії.

Також з країни вже виїхало 20 причепів із обмундируванням для зимових умов. Його направили у відповідь на терміновий запит української влади. Половина з причепів станом на 7 вересня вже прибули до Польщі. "Також сьогодні, у відповідь на чітке звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі в Празі, Міністерство оборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами", – підсумували в повідомленні.

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