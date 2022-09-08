Об этом сообщили в Минобороны Испании 7 сентября. Там отметили, что предоставляют именно то, что просили наше правительство.

Недавно Испания направила Украине систему ПВО и боеприпасы

Какую помощь оказала Испания

Боеприпасы для полевой артиллерии отправили военным самолетом Т-23 с авиабазы Торрехон-де-Ардос в Мадриде. Это уже пятый рейс с оружием, передаваемым Испанией за последние дни.

На прошлой неделе четыре рейса вылетели из базы в Роти (Кадис) при поддержке страны-союзника. В общей сложности грузы, совершенные в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов,

– объяснили в Минобороны Испании.

Также из страны уже выехали 20 прицепов с обмундированием для зимних условий. Его направили в ответ на срочный запрос украинских властей. Половина из прицепов на 7 сентября уже прибыли в Польшу. "Также сегодня, в ответ на четкое обращение министра обороны Украины во время последней министерской встречи в Праге, Министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами", – подытожили в сообщении.

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