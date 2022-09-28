Для чого створили річковий дивізіон

Створення цього дивізіону стало відповіддю на запит підсилення сухопутних військ з води у результаті бойових дій у лютому – квітні. Про це 24 каналу розказав керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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За його словами, перший дивізіон створили в Києві для підсилення на Півночі. Його завдання – це дії на воді від кордонів білорусі до південної частини Києва, умовно до Черкас. Мова йде про:

патрулювання,

підсилення сухопутних військ,

евакуацію та доставку річкового десанту,

боротьба з повітряними цілями, які летять на низькій висоті.

Чмут розповів, що цей дивізіон замикається на угруповання сухопутних сил "Київ", тобто тих військ, в інтересах яких він діє.

"Плутанини не буде, бо треба розділяти бойове застосування. Так, морська піхота входить до ВМС, але якщо вона, наприклад, воює під Харковом, то замикається на відповідні органи військового управління. Так само й тут", – пояснив він.

Річкова флотилія дуже важлива

Очільник "Повернись живим" наголосив, що розвивати річкову флотилію, особливо у контексті війни – дуже важливо.

Якби вона в нас була в Києві 24 лютого, то нам було б комфортніше вести бойові дії. Багато задач перед ними стояло. І багато задач ми не могли виконувати, бо не було кому і чим. Як результат – створили дивізіон,

– підсумував він.

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