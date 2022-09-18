Фото зробили у Стамбулі на корабельні RMK Marine. Корпус судна наразі перебуває у сухому доці.

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У Туреччині показали корвет, який будують для України

На борт корвета, який будують для України, вже нанесли номер F 211 та назву – "Гетьман Іван Мазепа”. Ім'я майбутньому флагману ВМС України 18 серпня надав президент Володимир Зеленський.

Контракт на будівництво двох корветів типу ADA Міноборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перше судно заклали у Туреччині у вересні 2021 року.

Наприкінці грудня того ж року на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корабля. Раніше планували, що корвет із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову до кінця 2022 року.

Дивіться фото корвета "Гетьман Іван Мазепа" / Фото TurDef

За інформацією "Мілітарний", Ada – проєкт корвета за програмою MILGEM, створений для ВМС Туреччини. Його основні характеристики:

водотоннажність – 2400 тонн,

довжина – 99,5 метра,

ширина – 14,4 метра,

осадка – 3,6 метра,

силова установка – 1 ГТД GE 2500, 30800 к.с. + 2 дизелі MTU 16V595TE90, 11 580 к.с.

швидкість – до 29 вузлів,

дальність плавання – 3500 миль при 15 вузлах,

екіпаж – 93.

За даними з відкритих джерел, питання озброєння для українського корвета поки остаточно не вирішили. Як протикорабельне ракетне озброєння розглядали ПКР Нептун, Harpoon, NSM та Atmaca.

На роль зенітного озброєння розглядали французький морський ЗРК VL MICA. Артилерійське озброєння корвета має складатися з гармат OTO Melara Super Rapid калібру 76 міліметрів та Millennium калібру 35 міліметрів. Своєю чергою, як торпеду розглядали Murene 90 Impact.

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