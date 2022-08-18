Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Корвет буде класу "Ada" і будується для ВМС ЗС України.

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В Україні з'явиться власний військовий корвет

З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи Зеленський постановив:

Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа"

– сказано у документі.

Що відомо про корвети

Клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової і протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування.

У корвета легкі фрегати. Він один з найчисельніших класів сучасних бойових кораблів.

На сьогодні корвети – багатоцільові кораблі, основні бойові одиниці прибережної зони, які переважно діють в смузі панування в повітрі своєї авіації.

Основне їхнє призначення – протичовнова оборона корабельних з'єднань і конвоїв, а також військово-морських баз, портів тощо.

Які корвети є у ВМС ЗСУ

У ВМС України як корвети класифікуються малі протичовнові і ракетні кораблі радянських проєктів 1124 і 1241.

У 2000-х роках Миколаївським КБ "Дослідно-проєктний центр суднобудування" розроблений сучасний перспективний багатоцільовий бойовий корабель – корвет проєкту 58250.

Будівництво головного корабля розпочалося у травні 2010 року ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод".

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