Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Корвет будет класса "Ada" и строится для ВМС ВС Украины.

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С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы Зеленский постановил:

Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа"

– сказано в документе.

Что известно о корветах

Класс многоцелевых военных кораблей ближней морской зоны, предназначенных для дозорной и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз и пунктов базирования.

У корвета легкие фрегаты. Он один из самых многочисленных классов современных боевых кораблей.

Сегодня корветы – многоцелевые корабли, основные боевые единицы прибрежной зоны, которые преимущественно действуют в полосе господства в воздухе своей авиации.

Основное их назначение – противолодочная оборона корабельных соединений и конвоев, а также военно-морских баз, портов и т.д.

Какие корветы есть у ВМС ВСУ

В ВМС Украины как корветы классифицируются малые противолодочные и ракетные корабли советских проектов 1124 и 1241.

В 2000-х годах Николаевским КБ "Опытно-проектный центр судостроения" разработан современный многоцелевой перспективный боевой корабль – корвет проекта 58250.

Строительство главного корабля началось в мае 2010 ГАХК "Черноморский судостроительный завод".

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