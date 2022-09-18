Фото сделали в Стамбуле на корабле RMK Marine. Корпус судна находится в сухом доке.

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В Турции показали корвет, который строят для Украины

На борт корвета, который строят для Украины, уже нанесли номер F 211 и название – "Гетман Иван Мазепа". Имя будущему флагману ВМС Украины 18 августа дал президент Владимир Зеленский.

Контракт на строительство двух корветов типа ADA Минобороны Украины заключил с турецкими компаниями в декабре 2020 года. Первое судно было заложено в Турции в сентябре 2021 года.

В конце декабря того же года на судостроительном предприятии в Стамбуле начали собирать корпус корабля. Ранее планировалось, что корвет с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку до конца 2022 года.

Смотрите фото корвета "Гетман Иван Мазепа" / Фото TurDef

Ada – проект корвета по программе MILGEM, созданный для ВМС Турции. Его основные характеристики:

водоизмещение – 2400 тонн,

длина – 99,5 метра,

ширина – 14,4 метра,

осадка – 3,6 метра,

силовая установка – 1 ГТД GE 2500, 30 800 л.с. + 2 дизеля MTU 16V595TE90, 11 580 л.с.

скорость – до 29 узлов,

дальность плавания – 3500 миль при 15 узлах,

экипаж – 93.

По данным из открытых источников, вопрос вооружения для украинского корвета пока окончательно не решен. В качестве противокорабельного ракетного вооружения рассматривали ПКР Нептун, Harpoon, NSM и Atmaca.

На роль зенитного вооружения рассматривался французский морской ЗРК VL MICA. Артиллерийское вооружение корвета должно состоять из пушек OTO Melara Super Rapid калибра 76 миллиметров и Millennium калибра 35 миллиметров. В свою очередь, как торпеду рассматривали Murene 90 Impact.

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