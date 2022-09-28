Для чего создали речной дивизион
Создание этого дивизиона явилось ответом на запрос усиления сухопутных войск из воды в результате боевых действий в феврале – апреле. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
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По его словам, первый дивизион был создан в Киеве для усиления на Севере. Его задача – это действия на воде от границ беларуси до южной части Киева, условно Черкасс. Речь идет о:
- патрулировании,
- усилении сухопутных войск,
- эвакуации и доставке речного десанта,
- борьбе с воздушными целями, летящими на низкой высоте.
Чмут рассказал, что этот дивизион замыкается на группировку сухопутных сил "Киев", то есть тех войск, в интересах которых он действует.
"Путаницы не будет, потому что нужно разделять боевое применение. Да, морская пехота входит в ВМС, но если она, например, воюет под Харьковом, то замыкается на соответствующие органы военного управления. Так же и здесь", – пояснил он.
Речная флотилия – очень важна
Руководитель "Вернись живым" подчеркнул, что развивать речную флотилию, особенно в контексте войны – очень важно.
Будь она у нас в Киеве 24 февраля, то нам было бы комфортнее вести боевые действия. Много задач перед ними стояло. И многие задачи мы не могли выполнять, потому что было некому и чем. Как результат – создали дивизион,
– подытожил он.
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