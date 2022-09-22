Їхня башта злітає на десятки метрів вгору, адже відбувається детонація боєкомплекту. Про це 24 каналу розповів директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Російські танки – це "порохова діжка"

Чмут пояснив, що компонування радянського танку – одне з його найслабших місць.

Екіпаж сидить поряд з боєприпасами, снарядами, зарядами. Танк маленький, башта мініатюрна, там доволі тісно, у порівнянні з ABRAMS або іншими європейськими або західними зразками, у нього менший силует. Екіпаж перебуває у такій собі "пороховій діжці", і коли воно пробивається – усе вибухає,

– сказав Чмут.

Варто зауважити, що численні недоліки радянських конструкцій є загальновідомими. Так, американці могли створювати свої протитанкові засоби зважаючи на них.

"Т-72 брали участь в десятках збройних конфліктах де за ост 30 років могли себе показати, усі знають плюси й мінуси", – відзначив директор фонду "Повернись живим".

Як запобігти такій потужній детонації

За словами Чмута, можна робити виносну нішу за бронезахистом, як це роблять у деяких західних танках. Такий підхід дозволить уникнути надпотужної детонації. При цьому потрібно розуміти: у будь-якому рішенні є свої переваги та недоліки.

Ідеалу немає. Приймаючи будь-яке інженерне рішення, ви отримуєте якийсь негативний наслідок. Не можна створити щось, що буде ідеальним. Завжди будуть якісь плюси, якісь мінуси. І завдання конструктора створити такий виріб, який буде відповідати вашим потребам у ваших умовах – як часових, фінансових, так і з точки зору застосування і противника. Це постійні процеси,

– наголосив Чмут.

Втрати ворога: останні новини

Українські герої завдають окупантам колосальних втрат. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 22 вересня вдалося ліквідувати вже 55 510 загарбників.

На Півдні українська авіація завдала 21 удар по ворогу. Ба більше, морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 в районі Костромки.

Окупанатам було дуже "гаряче" у Сватовому та Новоайдарі. Внаслідок потужних вибухів багатьох постраждалих та загиблих.

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