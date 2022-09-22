Суттєвих змін не зазнали ані стан, ані склад, ані положення противника. Окупанти продовжували обстрілювати наші позиції та населені пункти – завдали 4 авіаційних та 4 ракетних ударів.

Зауважте Російські кораблі маневрують біля Криму: після промови путіна ворог може посилити ракетні атаки

Обстріли росіян на Півдні

Росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду на Нікопольщині. Гатили реактивними снарядами системи залпового вогню "Град" і важкою артилерією. Одна людина загинула, ще 2 – зазнали поранень.

На Миколаївщині реактивними снарядами ворог тричі атакував район Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в напрямку Парутиного.

Зі ствольної артилерії обстріляли портову інфраструктуру Очакова.

Ввечері 2 реактивних снаряди випустили по Березнегуватській громаді. Були влучання по відкритих поверхнях, люди не постраждали.

Наша авіація завдала понад 20 ударів

Українська авіація завдала 21 удар по ворогу. Ба більше, морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 в районі Костромки.

Загарбники намагались проводити повітряну розвідку, але ЗСУ знищили 2 їхніх безпілотники типу "Орлан-10".

Щоб сховатись від авіаційних і ракетних ударів українських сил, ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Бериславському районі. Проте це не завадило нашим ракетно-артилерійським підрозділам виконати 280 вогневих завдань. Вдалось уразити:

2 командні пункти безпосередньо в Херсоні,

2 пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах,

склади боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні,

3 райони скупчення озброєння, техніки й живої сили в Дудчанах і Новій Каховці,

радіолокаційну станцію "Зоопарк" в Крутому Яру.

ЗСУ розбили окупантів на Каховській дамбі

Окупанти хотіли переміститись з одного берега Дніпра на інший. Проте український вогневий контроль зупинив намагання росіян проїхати Каховською дамбою та відплисти баржею з Херсону.

Відтак підтверджені втрати ворога складають:

41 загарбник,

4 танки,

12 одиниць іншої автобронетехніки,

зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

Зверніть увагу! Корабельне угруповання ворога в Чорному морі залишається без змін. Проте в ОК "Південь" попередили, що, враховуючи ворожу пропагандистську істерію щодо мобілізації, може бути активізація ракетних атак і обстрілів прифронтових й тилових територій.

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