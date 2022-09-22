Существенных изменений не было ни в состоянии, ни в составе, ни в положении противника. Оккупанты продолжали обстреливать наши позиции и населенные пункты – нанесли 4 авиационных и 4 ракетных удара.

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Обстрелы россиян на Юге

Россияне обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольщины. Били реактивными снарядами системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерией. Один человек погиб, еще 2 – получили ранения.

В Николаевской области реактивными снарядами враг трижды атаковал район Национального историко-археологического заповедника "Ольвия" в направлении Парутиного.

Из ствольной артиллерии обстреляли портовую инфраструктуру Очакова.

Вечером 2 реактивных снаряда выпустили по Березнегуватской общине. Были попадания по открытым поверхностям, люди не пострадали.

Наша авиация нанесла более 20 ударов

Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу. Более того, морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в районе Костромки.

Захватчики пытались проводить воздушную разведку, но ВСУ уничтожили 2 их беспилотника типа "Орлан-10".

Чтобы скрыться от авиационных и ракетных ударов украинских сил, враг развернул подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе. Однако это не помешало нашим ракетно-артиллерийским подразделениям выполнить 280 огневых задач. Удалось поразить:

2 командных пункта непосредственно в Херсоне,

2 пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах,

склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне,

3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке,

радиолокационную станцию "Зоопарк" в Крутом Яру.

ВСУ разбили оккупантов на Каховской дамбе

Оккупанты хотели переместиться с одного берега Днепра на другой. Однако украинский огневой контроль остановил попытки россиян проехать по Каховской дамбе и отплыть баржой из Херсона.

Следовательно, подтвержденные потери врага составляют:

41 захватчик,

4 танка,

12 единиц другой автобронетехники,

зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

Обратите внимание! Корабельная группировка врага в Черном море остается без изменений. Однако в ОК "Юг" предупредили, что, учитывая враждебную пропагандистскую истерию по мобилизации, может быть активизация ракетных атак и обстрелов прифронтовых и тыловых территорий.

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