Загалом танк має виконувати функції вогневої підтримки, а не їхати колонами по 20 – 30 машин на противника, у якого є багато сучасної протитанкової зброї, як це робили росіяни. Про це 24 каналу розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Як має виглядати танковий наступ

Як і будь-яка зброя або техніка танк не є самодостатнім. Він є елементом великої системи – від авіації та ракетних військ до піхоти та логістики забезпечення.

Танк – один з елементів, і, відповідно, виконує у цьому всьому одну функцію. Його функція – це вогневе посилення механізованих мотопіхотних та піхотних підрозділів,

– пояснив Чмут.

За його словами, танк має виходити, завдавати вогневого ураження та ховатися за будь-які об'єкти на місцевості для того, щоб не наражати себе на удар протитанковими засобами. При цьому його мають прикривати від піхоти противника.

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Чи змінилася тактика росіян

Наразі хід бойових дій змінився – набув більш позиційного характеру. Крім того, немає стрімкого просування жодної зі сторін, але є окремі тактичні наступи.

Активних наступальних дій, як були у березні – лютому немає. Відповідно, росіяни перейшли до більш оборонної тактики там, де ми наступаємо,

– зазначив Чмут.

"Танки більш розосереджені, закопані, замасковані та подекуди відведені на другу лінію для того, щоб не бути знищеними нашими коптерами", – підсумував голова фонду "Повернись живим".

На його думку, проблема росіян у застосуванні танків також полягає й у якості особового складу, його навченості та вмотивованості. Так, неважливо, який танк, головне – хто ним керує.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави країна-агресорка втратила вже 2 227 танків, зокрема тільки протягом минулої доби українські захисники знищили 11 машин.

Т-72 – головний ударний танк росії

Якщо у вас танк з найкращими характеристиками, але абсолютно непідготовлений та невмотивований екіпаж, а командири не розуміють, як його застосовувати, то ТТХ (тактико-технічні характеристики – 24 канал) вам не допоможуть,

– наголосив Чмут.

За його словами, неважливо чи то Т-72, чи то Т-55, ключове – це екіпаж й усвідомлення сильних та слабких сторін, а також компенсація останніх за допомогою тактики застосування. Так, є багато різних версій Т-72, але загалом це радянський масовий танк, який на рівні з машинами Заходу 1970 років.

Повний стрім з Тарасом Чмутом: дивіться відео