У Харківській області виявили великі запаси боєприпасів окупантів. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на ютуб-каналі.

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Чому окупанти не знищують покинуту техніку

Артилерія, яка йде разом із військами та яка відступає, не встигає розвернутись і нанести вогневий удар по залишених складах. За словами Жданова, такий відступ на Харківщині – це панічна втеча, яка відбувається за принципом "кожен сам за себе". Тобто, один підрозділ тікає і навіть не розуміє, чи біжить поряд інший підрозділ чи ні. У цей час відбувається повна втрата керування військами. Окупанти не задумуються про знищення складів і боєприпасів.

Жданов додав, що коли окупанти закінчують відступ, то іноді вони вже не дістають до місць, де залишили боєприпаси і техніку.

Ми ж починаємо її швидше вивозити, розуміючи, що вони знають координати. А завдавати удари далекобійними системами (ракетами – 24 канал) росія не може. Бо не так залишилось багато ракет, щоб наносити по кожному скупченню кинутої техніки,

– розповів військовий експерт.

У росіян зникає унікальна техніка

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що зараз зникають деякі зразки російської військової техніки, які є унікальними. Наприклад, бойова машина вогнеметників (БМО-Т). Вона була вироблена в кількості 10 одиниць, з них як мінімум 4 були знищені в Україні.

Також в окупантів виникають труднощі з новітніми танками T-90. Вони отримують їх виключно за рахунок глибокої модернізації T-72.

Окупанти зазнають втрат

Внаслідок ударів по районах скупчення техніки та особового складу, станом на 19 вересня, росія втратила:

у Пологівському районі понад 20 окупантів;

у Мелітопольському районі – склад боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військових;

у районі населеного пункту Кам'янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 росіян.

у місті Сватове Луганської області – окупаційну комендатуру.

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