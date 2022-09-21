У Харківській області виявили великі запаси боєприпасів окупантів. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на ютуб-каналі.
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Чому окупанти не знищують покинуту техніку
Артилерія, яка йде разом із військами та яка відступає, не встигає розвернутись і нанести вогневий удар по залишених складах. За словами Жданова, такий відступ на Харківщині – це панічна втеча, яка відбувається за принципом "кожен сам за себе". Тобто, один підрозділ тікає і навіть не розуміє, чи біжить поряд інший підрозділ чи ні. У цей час відбувається повна втрата керування військами. Окупанти не задумуються про знищення складів і боєприпасів.
Жданов додав, що коли окупанти закінчують відступ, то іноді вони вже не дістають до місць, де залишили боєприпаси і техніку.
Ми ж починаємо її швидше вивозити, розуміючи, що вони знають координати. А завдавати удари далекобійними системами (ракетами – 24 канал) росія не може. Бо не так залишилось багато ракет, щоб наносити по кожному скупченню кинутої техніки,
– розповів військовий експерт.
У росіян зникає унікальна техніка
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що зараз зникають деякі зразки російської військової техніки, які є унікальними. Наприклад, бойова машина вогнеметників (БМО-Т). Вона була вироблена в кількості 10 одиниць, з них як мінімум 4 були знищені в Україні.
Також в окупантів виникають труднощі з новітніми танками T-90. Вони отримують їх виключно за рахунок глибокої модернізації T-72.
Окупанти зазнають втрат
Внаслідок ударів по районах скупчення техніки та особового складу, станом на 19 вересня, росія втратила:
- у Пологівському районі понад 20 окупантів;
- у Мелітопольському районі – склад боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військових;
- у районі населеного пункту Кам'янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 росіян.
- у місті Сватове Луганської області – окупаційну комендатуру.
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