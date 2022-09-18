Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, країна-агресор відчуває велику нестачу певних видів озброєння.

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Яка техніка може зникнути в росії

Вже зараз зникають деякі зразки військової техніки, які є унікальними.

Наприклад, бойова машина вогнеметників (БМО-Т). Вона була вироблена в кількості 10 одиниць, з них як мінімум 4 були знищені в Україні. За моєю інформацією, росія втратила навіть більше таких машин на фронті,

– військовий оглядач.

Як зазначив Коваленко, зараз на використанні в окупантів залишилися лише 2 бойові машини вогнеметників.

Ситуація з танками T-90

Також можуть виникнути труднощі з "гордістю" російської армії – новітніми танками T-90.

Росіяни не виробляють такі танки з нуля вже кілька років. Вони не можуть їх виробляти. Тому окупанти отримують танки T-90 виключно за рахунок глибокої модернізації T-72,

– сказав військовий оглядач.

Ще на початку 2000-х років росія відправила велику кількість танків T-90 на зберігання. Окрім того, значну частину такої техніки москва експортувала до Індії та Алжиру, які були основними покупцями.

Скільки часу росії знадобиться на "розконсервацію" танків

"Сама росія на сьогодні має цих танків менше, ніж Індія. У Індії є більш ніж 1300 одиниць T-90. А росія має приблизно 350 одиниць. Велика кількість з них перебуває саме на зберіганні", – розповів Коваленко.

Аби вивести такі танки зі зберігання, росії знадобиться певний час.

Олександр Коваленко. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Однак мінус у тому, що у порівнянні з T-72 та T-80 танки T-90 – достатньо нові. Тому виведення їх зі зберігання та технічне обслуговування займе близько місяця. Вони швидше можуть опинитися в зоні бойових дій в Україні. З іншого боку, якщо ці "розконсервовані" танки відправлять в Україну, тоді виникає питання: чому росія застосовує саме цю найновітнішу техніку?

Військовий оглядач додав, що це свідчитиме про те, наскільки в окупантів жалюгідне становище з озброєнням.

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