Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 18 вересня. За останню добу наші воїни знищили 230 окупантів.

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Втрати ворога у техніці

Також росія втрачає на війні в Україні чимало техніки. Зокрема, на 18 вересня ці втрати становлять:

танків – 2210 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 4718 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1309 (+3) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+0) одиниця,

гелікоптерів – 217 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 238 (+2) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) одиниць,

спеціальна техніка / special equipment – 122 (+1) одиниці.

Як саме ЗСУ завдають втрат противнику

Розвідники повідомляли про чергову "бавовну" в Херсоні. Мовиться про склад №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського комбінату. На складі, де розміщувався особовий склад та техніка російських окупантів, були 4 потужних вибухи.

Наразі відомо про загибель близько 180 штук – їх трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. А ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Значних втрат також зазнали бійці з "союзу добровольців Донбасу". Вже було підтвердження значних втрат серед підрозділів, які входили до цього "союзу". Поранених представників цього батальйону в Ростові відмовились лікувати.

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