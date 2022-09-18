Як зазначають у Генштабі ЗСУ, контрнаступ на Харківщині став причиною скорочення бригад ворога. Причому мовиться про те, що в деяких з них залишалося заледве 10% особового складу.

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На Харківщині ворог зазнав чималих втрат

Наприклад, підрозділи 11 армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил росії втратили:

понад 50% свого особового складу;

понад 200 одиниць техніки.

Якщо говорити про 64 окрему мотострілецьку бригаду Східного військового округу, то там втрати взагалі приголомшують. Мовиться про 90% особового складу – загиблі, поранені, дезертири, звільнені через відмову воювати. Тож техніку цієї бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб. Саму ж військову частину планують розформувати.