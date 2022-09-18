Успішний контрнаступ ЗСУ нічого не навчив російських бійців. Вони все одно намагаються просунутися на Донеччині. І це попри те, що з планом захопити її повністю до 15 вересня вони не впоралися взагалі.

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Замість оборони – наступ

Як зазначили аналітики з Інституту з вивчення війни, ворог продовжує безглузді наступальні операції. Вони зосереджені навколо Донецька, а також Бахмута. Натомість свої ресурси окупанти могли б використати для захисту від контрнаступу ЗСУ, який не зупиняється.

Тож загарбники продовжують обстрілювати й атакувати Бахмут та інші населені пункти, розташовані неподалік Донецька. Крім того, туди вороги спрямували певні свої резерви в Україні, хоч вони й обмежені. Але усе це нічого не варте, адже усі ці сили росіяни мали використати для своєї оборонної лінії, створеної уздовж річки на сході Харківської області.

Аналітики припускають, що росіяни наступ на Донеччині продовжують чисто на автоматі. Вони щоденно роблять одне і те ж у спробі завоювати бодай якийсь новий клаптик землі. Але це, переконані укладачі звіту, свідчить про віддаленість окупантів від реальних подій на фронті.

Окуповані території стають вкрай вразливими

Згідно зі звітом, росія таки не може спрямувати підкріплення ані до сходу Харківської області, ані до Луганської. А це робить більшу частину окупованої ворогом північно-східної частини України вразливою для продовження контрнаступу ЗСУ.

Не виключають аналітики, що росіяни і не мають на меті утримувати відповідні території. Мовляв, зараз вони виконують наказ путіна про захоплення Донецької та Луганської областей. Водночас слід розуміти, що активне просування українських військових свідчить про те, що ініціативу на певних напрямках ворог впевнено втратив.

Тим часом самі окупанти продовжують скаржитися на своє військове керівництво. Співробітникам ГУР МО вдалося перехопити розмову російських бійців. Вони скаржилися, що на Харківському напрямку безвідповідальне командування. Тож вони вже готові до поразки.

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