Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 18 сентября. За последние сутки наши воины уничтожили 230 оккупантов.
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Потери врага в технике
Также россия теряет на войне в Украине немало техники. В частности, на 18 сентября эти потери составляют:
- танков – 2210 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин – 4718 (+17) единиц,
- артиллерийских систем – 1309 (+3) единиц,
- РСЗО – 312 (+0) единиц,
- средства ПВО – 168 (+0) единиц,
- самолетов – 251 (+0) единица,
- вертолетов – 217 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7) единиц,
- крылатые ракеты – 238 (+2) единиц,
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7) единиц,
- специальная техника / special equipment – 122 (+1) единицы.
Как именно ВСУ наносят урон противнику
- Разведчики сообщали об очередном "хлопке" в Херсоне. Речь идет о составе №2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского комбината. На складе, где размещался личный состав и техника российских оккупантов, были 4 мощных взрыва.
- Пока известно о гибели около 180 штук – их тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. А еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.
- Значительные потери также понесли бойцы из "союза добровольцев Донбасса". Уже было подтверждение значительных потерь среди входивших в этот "союз" подразделений. Раненых представителей этого батальона в Ростове отказались лечить.
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