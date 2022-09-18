Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 18 сентября. За последние сутки наши воины уничтожили 230 оккупантов.

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Потери врага в технике

Также россия теряет на войне в Украине немало техники. В частности, на 18 сентября эти потери составляют:

танков – 2210 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4718 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 1309 (+3) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7) единиц,

крылатые ракеты – 238 (+2) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7) единиц,

специальная техника / special equipment – 122 (+1) единицы.

Как именно ВСУ наносят урон противнику

Разведчики сообщали об очередном "хлопке" в Херсоне. Речь идет о составе №2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского комбината. На складе, где размещался личный состав и техника российских оккупантов, были 4 мощных взрыва.

Пока известно о гибели около 180 штук – их тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. А еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Значительные потери также понесли бойцы из "союза добровольцев Донбасса". Уже было подтверждение значительных потерь среди входивших в этот "союз" подразделений. Раненых представителей этого батальона в Ростове отказались лечить.

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