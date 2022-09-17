Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что входившие в "союз добровольцев Донбасса", российские военные пополнили потери врага.

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Они участвовали в штурме Авдеевки

По данным ведомства, уже удалось получить подтверждение значительных потерь среди входивших в этот "союз" подразделений. Также известно, что раненые представители этого батальона столкнулись с определенными трудностями. Они эвакуировались в Ростов-на-Дону, где получили отказ в оказании медицинской помощи в местном госпитале. Причина проста: у них отсутствует статус регулярного военного формирования.

Так что эти так называемые добровольцы, участвовавшие в штурме Авдеевки, оказались никому не нужны. Традиционная схема по "своих не бросаем", которую нам неоднократно демонстрирует страна-агрессор.

Путин попытался оправдать поражение на Востоке

Накануне прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Во время него выступил президент россии владимир путин. Контрнаступление ВСУ на Харьковщине, которое позволило освободить почти всю область, он назвал "попытками контрнаступления". Также прокомментировал ситуацию в Донбассе.

Согласно словам главы кремля, "спецоперация" просто еще не достигла своих целей. В то же время россия не оставляет попыток взять под полный контроль Украину. Мол, захват территории Донбасса продолжается. Просто русские войска продвигаются медленно. Но это, убеждал присутствующих диктатор, не помешает захвату все новых и новых земель.

Несуразность своей "спецоперации" он решил оправдать также количеством войска. Якобы на территории Украины находится только "контрактная часть", а не вся армия россии. Мол, страна-агрессор "еще ничего не начинала". Традиционная попытка запугать тем, что это были только цветочки.

И именно поэтому, подчеркнул путин, россия не спешит в стремлении продвигаться вперед. По его убеждению, в генштабе определили приоритеты и принимают решения по ним.

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