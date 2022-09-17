В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на южнобузском направлении остается достаточно сложной и напряженной, но Силы обороны ее контролируют. Время от времени оккупанты решаются на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение.

В частности, дважды в течение боевого дня россияне попытались провести штурм по направлениям Правдино – Степная Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, они не имели успеха. Захватчики, в очередной раз отступили, понеся потери.

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Россияне продолжают бить по критической инфраструктуре

В течение дня оккупанты нанесли 4 авиаудара по позициям украинских защитников, а также ракетный удар по Криворожью. Кроме того, россияне снова обстреливали Никопольский район Днепропетровщины.

Захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру в направлении Кривого Рога, чтобы создать техногенную катастрофу, усложнить движение украинских войск и создать социальное напряжение.

Крылатые российские ракеты воздушного базирования Х-22 нанесли существенные разрушения гидротехническим сооружениям региона. Сотрудники ГСЧС и аварийных служб усиленно работают над ликвидацией атаки.

В то же время в Зеленодольской общине, обстреливая мирные населенные пункты, оккупанты убили двух мужчин в Великой Костромке. Еще один гражданский получил ранение. В селе есть разрушения, однако их масштабы пока уточняют.

В свою очередь, по Никопольщине захватчики били из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Они обстреляли 3 населенных пункта:

Никополь,

Ильинку,

Марьевку.

Повреждения получили 3 частных дома и газопровод. Кроме этого, пострадали два мирных жителя.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Потери оккупантов на Юге 16 сентября

Украинская авиация нанесла 15 ударов по расположению оккупационных подразделений. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в частности по:

районах сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки,

пункте управления в Херсоне,

станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке,

альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Подтвержденные потери захватчиков составляют:

33 оккупанта,

2 танка,

гаубица "Мста-Б",

мобильный миномет калибром 122 миллиметра,

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери оккупационной армии устанавливаются.

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В Черном море находятся 3 ракетоносца

Корабельная группировка вражеского флота, состоящая из 11 кораблей и катеров, выбрала для укрытия от поражений и шторма южное побережье Крыма. Наготове остались:

3 надводных ракетоносителя с 24 крылатыми "Калибрами" на борту,

4 больших десантных корабля.

Угроза вражеских ракетных ударов все еще сохраняется. Поэтому защитники призывали мирных жителей:

соблюдать нормы и правила безопасности,

не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге,

тщательно проверять информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов,

не распространять информацию, которая может сориентировать врага и повредить подразделениям ВСУ во время деоккупации территорий.

"Оставьте оккупантам возможность упустить все шансы на успех. Победа – у нас впереди, и мы к ней неуклонно приближаемся!" – подытожили в ОК "Юг".

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