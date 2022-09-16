Недобитки отвоевались

С другой стороны, не будут они и на административной границе Харьковской и Луганской области напрягаться, поскольку смысла в этом нет хотя бы потому, что нет условий. Прежде всего – полноценной линии обороны, а не какого-то жалкого подобия оной. Да и опять же ресурс из недобитков – это не ресурс.

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В свою очередь ВСУ сейчас никуда не спешат, поскольку необходимо закрепиться на освобожденных территориях, а также провести зачистку местности, по которой продолжают носиться, как угорелые, мухоморы.

Также в ближайшее время мы будем наблюдать больше точечных ударов артиллерии на этом плацдарме, чтобы ускорить и без того очевидные процессы. К примеру, на северо-восточном направлении.

Оккупантам будет горячо

Почему именно там? Ну, скажем так… Я неоднократно отмечал, что россияне месяцами стягивали в район Изюма силы и средства, для начала большого и эпического наступления на Славянск, а в результате и наступление не начали, и Изюм потеряли, и сотни единиц техники, которую долго и томительно стягивали, ВСУ подарили!

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Вот что-то подобное сейчас можно наблюдать в белгородской области с их наполеоновскими планами по "спасению" Луганской области.

Вот только закончиться это все может по схожему с изюмским сценарием сюжету, когда большая миссия спасения завершится так и не начавшись, ведь спасать будет уже никого.

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