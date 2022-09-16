Недобитки відвоювалися

З іншого боку, не будуть вони і на адміністративному кордоні Харківської та Луганської області напружуватись, оскільки сенсу в цьому немає, хоча б тому, що немає умов. Насамперед – повноцінної лінії оборони, а не якоїсь жалюгідної її подоби. Та й знову ж таки, ресурс із недобитків – це не ресурс.

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Зі свого боку ЗСУ зараз нікуди не поспішають, оскільки необхідно закріпитися на звільнених територіях, а також провести зачистку місцевості, якою продовжують носитись, як угорілі, мухомори.

Також найближчим часом ми спостерігатимемо більше точкових ударів артилерії на цьому плацдармі, щоб прискорити і без того очевидні процеси. Наприклад, на північно-східному напрямку.

Окупантам буде гаряче

Чому саме там? Ну, скажімо так… Я неодноразово наголошував, що росіяни місяцями стягували в район Ізюма сили та засоби, для початку великого та епічного наступу на Слов'янськ, а в результаті й наступ не почали, й Ізюм втратили, і сотні одиниць техніки, яку довго та тяжко стягували, ЗСУ подарували!

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Ось щось подібне зараз можна спостерігати у бєлгородській області з їхніми наполеонівськими планами щодо "порятунку" Луганщини.

Ось тільки закінчитися це все може за схожим з ізюмським сценарієм сюжету, коли велика місія порятунку завершиться так і не розпочавшись, адже рятувати буде вже нікого.

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