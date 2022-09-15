Відповідною заявою відзначився так званий "глава" квазіреспубліки на Луганщині леонід пасічник, пише 24 канал. Він заявив, що ЗСУ досягли деяких успіхів.

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Ставленик кремля на Луганщині заявив про успіхи ЗСУ

Також прихвостень путіна сказав, що українські військові на сьогодні "практично біля кордонів" Луганщини.

На тлі успіхів ЗСУ лідер бойовиків на Луганщині заявив, що буцімто немає ніяких причин для паніки.

Українські війська досягли певних успіхів і фактично дійшли до меж Луганської області. Але підстав для паніки немає,

– сказав пасічник.

Яка ситуація у Луганській області

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