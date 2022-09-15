Відповідною заявою відзначився так званий "глава" квазіреспубліки на Луганщині леонід пасічник, пише 24 канал. Він заявив, що ЗСУ досягли деяких успіхів.
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Ставленик кремля на Луганщині заявив про успіхи ЗСУ
Також прихвостень путіна сказав, що українські військові на сьогодні "практично біля кордонів" Луганщини.
На тлі успіхів ЗСУ лідер бойовиків на Луганщині заявив, що буцімто немає ніяких причин для паніки.
Українські війська досягли певних успіхів і фактично дійшли до меж Луганської області. Але підстав для паніки немає,
– сказав пасічник.
Яка ситуація у Луганській області
- Під час наступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині з'явилася інформація, що українські військові вже на околицях Лисичанська. Окрім того, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.
- Успіхи наступ ЗСУ сильно налякали окупантів, через що росіяни та гауляйтери почали тікати з тих територій Луганської області, які були окуповані ще у 2014 році.
- 12 вересня повідомлялося, що ситуація у Луганській області залишається напруженою. Там тривають позиційні бої, а також окупанти здійснюють обстріли. 14 вересня у Луганській ОВА розповіли, що в області зараз точаться позиційні бої за кожен населений пункт.
- Очільник регіону Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині харківський миттєвий сценарій не повториться. За його словами, за Луганську область доведеться тяжко битися.
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